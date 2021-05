Es un libro que no sólo busca dejar testimonio de lo ocurrido, sino que se propone ser una herramienta activa de cambio social en cuanto al lenguaje jurídico relacionado con la violencia de género, además de que se reconozca al culpable y se haga justicia, explicó Rivera Garza, en charla con La Jornada.

En 1990, Liliana era entonces una joven de 20 años, estudiante de arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco. Tenía años tratando de terminar con un novio de la preparatoria que insistía en continuar la relación. Unas semanas antes de la tragedia, Liliana por fin tomó la firme decisión de dejarlo y empezar una nueva vida. Terminaría su carrera, haría una maestría y después un doctorado; viajaría a Londres. La decisión de su pareja, un 16 de julio de ese año, fue que ella no tendría una vida sin él. Se le acusó de presunto homicida, por lo que se cursó un orden de aprehensión y hasta la fecha no ha comparecido ante las autoridades.

▲ Publicado por Penguin Random House, el libro de Cristina Rivera Garza, en la fotografía, retrata desde diversos ángulos la vida de una joven audaz que se enfrentó a la violencia de género. Foto Pía Riverola

“Por años ha habido un lenguaje patriarcal que nos ha impedido identificar múltiples formas de violencia de género. Ello ha imposibilitado una lucha más efectiva. La figura del feminicidio entró en el Código Penal hasta 2012. No obstante, hay estudios sobre violencia de género que datan del siglo XIX, en los que a esos delitos se les llamaban ‘crímenes pasionales’. Usualmente, se referían a un hombre que, en estado de ofuscación o arranque de celos, asesinaba a una mujer. Eso romantizaba la violencia”, explicó la escritora.

Una de las cosas más complicadas para alguien, añadió, “es entender que la persona que está hablando el lenguaje del amor, sea la misma que te puede matar.

Hoy, los movimientos feministas más recientes han hecho posible la construcción de un lenguaje cada vez más certero y preciso, para reconocer la letalidad en las relaciones amorosas , reconoció la autora.

Los feminicidios siguen existiendo, no sólo por el lenguaje patriarcal, sino porque hay impunidad , continuó la también crítica literaria.

“De ahí que sea determinante llamar a las cosas por su nombre: no son piropos callejeros, ‘es acoso’; no es romance de oficina, ‘es utilización indebida del poder’, o cuando el manipulador o depredador está mintiendo o tratando de convencer a sus víctimas de que lo que ellas ven no es cierto; eso es terrorismo íntimo de pareja”.

En El invencible verano de Liliana también se registran testimonios de amigos y familiares que rodean la voz vibrante, filosa, cábula a veces, de mi hermana. La idea fue contar su historia de la manera más compleja posible, sin caer en estereotipos. Liliana fue víctima de feminicidio, pero no es la historia de la víctima pasiva, pues hasta los últimos momentos de la tragedia no dejó de buscar soluciones, al intentar, por todos los medios, de lidiar con una realidad que en aquel entonces era muy difícil de identificar , concluyó Rivera Garza.

El libro incluye una playlist de la música que le gustaba a Liliana: https://spoti.fi/3nL2TFm