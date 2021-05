Con el fin de encontrarse y compartir experiencias con otros, otras y [email protected] que en el mundo resisten y se empeñan en defender la vida, los zapatistas iniciaron un recorrido por los cinco continentes al que denominan Travesía por la Vida.

Su primer puerto será la Europa insumisa, hacia donde zarpó el Escuadrón 421, compuesto de siete indígenas mayas (cuatro mujeres, dos hombres y un [email protected]), que viaja en el barco La Montaña. Después les alcanzará la delegación aérea, y también viajarán integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, organización a la que pertenecía Samir Flores.

La Montaña surcará los mares europeos, aquellos que se han convertido en fosas en las que yacen miles de migrantes que intentaron llegar al viejo mundo en busca de una vida mejor. La tripulación buscará atracar en el puerto de Vigo, en Galicia, en el Estado español; para luego avanzar hacia Madrid, a donde entrarán en agosto de 2021, 500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México .

Los no-conquistados, mayoritariamente mujeres y con una persona no binaria, viajan en primer lugar a la tierra de donde salieron la espada y la cruz, no para amenazar, reprochar, insultar o exigir. No para demandarle que nos pida perdón. No para servirles ni para servirnos , van para encontrarse con quienes apuestan por la vida, porque así como el capitalismo se despliega en todo el mundo, las resistencias también están en todo el planeta.

En la Llamada acumulación originaria Carlos Marx escribió: el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, el exterminio, la esclavización y el sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros: tales son los hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista .

Si en el descubrimiento de América encontramos los albores del capitalismo, este periplo en sentido inverso al de hace más de 500 años ayudará a conectar las luchas por la vida, aquellas que construyen mundos con paz, justicia, dignidad, libertad y democracia. En el viejo mundo ya se mira el horizonte.

* Sociólogo

