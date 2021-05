A

scenso y caída de la memoria de Colón. La accidentada fama de Cristóbal Colón es más reciente de lo que se podría suponer. Aunque sus polémicas hazañas se encuentran en todas las crónicas que describen la expansión europea en el Nuevo Mundo entre los siglos XVI y XVIII, su transformación en un auténtico personaje conceptual data de principios del siglo XIX. Se debe, en gran medida, a la mitificación de su figura por parte del naciente Estado estadunidense que obtuvo su independencia definitiva en 1783. En historias meticulosas, libros de texto escolares, estatuas conmemorativas, pinturas oficiales, nombres de plazas, bibliotecas y escuelas, ya como Christopher Columbus , su nombre en inglés, Colón devendría el símbolo-puente entre la expansión europea y el imaginario de los colonos ingleses independentistas. Un rostro y una evocación que, en la historiografía del siglo XIX, justificarían tanto la colonización inglesa como la española.

Si el nombre es destino, el de Colón parece incierto. Desde el siglo XVI, los logros de científicos, artistas e inventores llevarían el título de sus autores. ¿Por qué entonces el nombre de América no está asociado al italiano, Amérigo Vespucci, que vislumbró que se trataba de un continente no registrado en los mapas europeos del mundo? Más aún si suponemos que Colón ni siquiera llegó a imaginar esta novedad. La razón no es difícil de desentrañar. Colón forma parte de la épica de la corona española que respaldó sus viajes y capitalizó sus beneficios. Es mucho más que un navegante. Él mismo produjo algunos de los paradigmas religiosos, políticos e, incluso, económicos de las guerras de conquista europea que le seguirían: renombró ciudades; mostró las posibilidades que se abrían para esclavizar a vastas poblaciones; reveló que las armas europeas podrían dominar o liquidar a muchas de las culturas nativas.

En Estados Unidos, su imagen serviría como refrendo de la colonización interna desplegada por los yanquis en el siglo XIX; la oficialización de la esclavitud y el arrasamiento de civilizaciones enteras. En América Latina, su memoria correría otros derroteros. Sobre todo para el imaginario del criollismo que durante el siglo XIX y buena parte del XX entendería a la Conquista española –y a la destrucción de múltiples culturas de la antigüedad– como un acto fundacional.