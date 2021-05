Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 15 de mayo de 2021, p. 15

Tras la agresión sexual que sufrió a finales del mes pasado por presuntos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, una habitante de Nuevo Laredo, Tamaulipas, decidió continuar con la denuncia legal correspondiente, a pesar del miedo que aún siente por los mencionados hechos y la campaña de desprestigio que dice estar enfrentando.

En entrevista, Miriam –nombre cambiado por motivos de seguridad– narró las circunstancias en que fue atacada la madrugada del 25 de abril y las secuelas emocionales que le ha dejado la agresión.

“Ese día iba saliendo de mi trabajo, hablando por teléfono, cuando me jalan y ni vi ni supe quién era, porque estaba muy oscuro. Nomás me decían ‘pinche halcona’, cuando yo trabajo honradamente de mesera”, contó.

“Les dije ‘vamos a mi trabajo, miren lo que hago’, pero me estaban pegue y pegue, dando de chingadazos hasta con el casco.”

La mujer dijo que tras el ataque sufrido no quería denunciar, del mismo miedo que tenía, pero mi patrona me dijo que fuera, porque ellos se quedaron con mis credenciales y mis cosas y podían venir por mí. Los del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo me acompañaron a poner la denuncia. Por eso tuve valor .