▲ En la tarea de impulsar la crianza con ternura , expertos de Save The Children México señalan que no se trata de dejar a los menores hacer lo que les dé la gana, sino de aprender que existen formas más respetuosas, cariñosas y compasivas de poner límites. Foto Guillermo Sologuren

Hemos normalizado la violencia hasta un punto en el que se ha conformado como un mecanismo para manejar nuestra ansiedad y estrés. En la pandemia, todos estamos sujetos a un montón de presiones por el encierro, por el empleo, por pérdidas y duelos, y eso exacerba nuestra propensión a la violencia.

Poiré señaló que aunque en diciembre de 2020 se reformó la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes para incluir la prohibición de los castigos físicos y humillantes, esta práctica se sigue dando, además de que no ha concluido el proceso de armonización en los códigos locales de todos los estados.