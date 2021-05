Directores de escuelas primarias destacaron: ha sido un año lleno de retos, de exigencia para los docentes, pero también para niños y padres de familia. Tuvimos la oportunidad de hacer cosas diferentes, de aprender a usar las nuevas tecnologías, pero no podemos negar que pesó como nunca la desigualdad y la pobreza .

Señalaron que, como maestros, saldremos más fortalecidos, aunque muchos creemos que se desaprovechó, desde la SEP, una posibilidad muy valiosa para cambiar la forma en que se trabaja en el aula. Se perdió la oportunidad de cambiar el rumbo sobre qué se enseña en la escuela y para qué .

Muchos, afirmaron, nos libramos de cierto yugo y pudimos enseñar por proyectos y no por los contenidos que marca el plan y programa, pero ahora los desafíos son muchos, sobre todo cuando como educador sabes que no puedes dejar a nadie atrás y existe la tentación desde la autoridad educativa de orientar para que no se repruebe a nadie, aunque no tengan los aprendizajes .