Dijo que no es posible que todas las noches en la carretera Aguililla-Apatzingán los criminales abran una zanja y en el día los policías la tapen.

“La gente no puede salir a trabajar, pero por qué dejan transitar gente armada; en La Ruana he visto camionetas de sicarios que dicen ‘autodefensas’, por qué no van por ellos”, cuestionó.