Laura Poy y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 15 de mayo de 2021, p. 4

El Presidente presentó los resultados de la encuesta Global Leader Approval Tracker, de la empresa Morning Consult Political Intelligence, la cual le otorga 60 por ciento de aprobación y 30 por ciento de desaprobación entre los ciudadanos. El sondeo incluye a 13 líderes mundiales.