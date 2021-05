En memoria de Javier Valdez Cárdenas

avier Valdez, ese vato está en la memoria de los pedregales en Coyoacán. A cuatro años de su asesinato en Culiacán, Sinaloa, nuestro corazón sigue herido.

Javier decía: el periodismo está en la calle, no en el escritorio , y fue así como él les dio voz y rostro a las víctimas. No basta contar los muertos, había que contar sus vidas y sus sueños . Estos pensamientos tatuaban sus libretas, así escribía Javier sus libros y sus notas en los periódicos La Jornada y Río Doce.

Hoy debemos seguir su legado y acompañar a los huérfanos y viudas por el narco, a las familias con desaparecidos, a las rastreadoras, a los levantados, a los jornaleros, a los desplazados y a los migrantes.

Debemos exigir justicia para no seguir mutilando sueños.

¡Justicia con verdad para Javier Valdez y miles de asesinados más!

María Elena López Fernández

Agradece a Caifanes el retorno de conciertos

Después de 14 meses de casi absoluto confinamiento, con la doble dosis de vacuna ayer salí al encuentro de la vida, otra vez: los conciertos de música. Asistí a la primera gala de Caifanes, darán tres, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ahora es una nueva modalidad, con auto incluido, pero sólo cuatro personas por vehículo. Otra experiencia. Mucha seguridad en el entorno del concierto, siguiendo todas las medidas recomendadas. Expectación por la gala y por la experiencia misma. La banda nacional aparece en el escenario pasadas las 9 de la noche.

Gran concierto de Caifanes, repasando todas sus rolas míticas, desde Los dioses ocultos, pasando por Mátenme porque me muero, Cuéntame tu vida, Antes de que nos olviden, Afuera, No dejes que, La célula que explota, hasta La negra Tomasa.

Saúl Hernández, el compositor nacional, jamás reconocido cabalmente, al habla: Raza, esta es una experiencia nueva que no sería posible si tú no estuvieras. A pesar de la pandemia, que esperamos no vuelva a suceder, seguimos vivos. Lo que importa es tu esencia, raza, logras una magia bien cabrona .

Cuando Saúl presenta a la banda, Diego Herrera lo hace con él y la reacción del público, para agradecerle al caifán por tantos momentos inolvidables con sus canciones, es hacer sonar de manera simultánea los cláxones.