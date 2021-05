E

n 2018, el PRI cometió el mayor error con de la candidatura de José Antonio Meade. El supuesto implícito fue que el voto duro no le alcanzaba al PRI para ganar y, en consecuencia, debía ensanchar su base electoral hacia el potencial voto anti-AMLO, especialmente entre los panistas. Constataban la división interna en el PAN y sobrestimaban la fuerza electoral del segmento calderonista.

En ese cálculo hubo tres errores. Primero, que el PAN dividido no levantaría cabeza y, por tanto, no disputaría el voto antipopulista. Segundo, que el voto duro priísta estaba disciplinado y se iría por donde le indicara el mando superior. Tercero, el rechazo ciudadano que ya estaba teniendo de manera aguda el presidente Peña, y que podría ser soslayado con la imagen de un personaje no priísta, honrado y ajeno al cartabón del político tradicional.

Entre dos o entre tres. El segundo error fue creer que la elección presidencial terminaría siendo una elección entre dos, como había ocurrido con todas las elecciones a partir de 1994. De inicio, más bien lo que se observaba era una gran fragmentación que impelía a las tres grandes formaciones a defender con fiereza su voto duro. No se veía algún candidato dispuesto a renunciar a favor del otro. El polo anti-AMLO estaba dividido tanto como las élites económicas.

Pero la creencia inercial de una disputa entre dos polos condujo a que la estrategia política estuviera orientada a desbancar al Frente del segundo lugar antes del inicio formal de la campaña. La ofensiva contra Anaya en febrero de 2018 buscaba beneficiarse del supuesto voto útil en contra del populismo. El resultado fue claro para cualquiera que tuviera un mínimo de instinto político: las intenciones de voto bajaron ciertamente para Anaya, pero también para Meade y quien capitalizó el pleito de los segundos fue López Obrador.

El voto amloísta. En el fondo no se entendía la naturaleza de las preferencias electorales hacia la coalición encabezada por AMLO. No se trataba de una inclinación hacia la izquierda, sino de una preferencia construida por la suma de rabia y resentimiento hacia el statu quo.