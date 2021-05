Es el que tiene usted a su disposición, hermosa lectora, amable lector. Está en Spotify y se titula She Walks in Beauty (with Warren Ellis).

De niña conoció los libros. Se enamoró de la poesía. Quiero vivir de letras , dijo. No lo logró, porque el destino le deparaba infiernos más cruentos que los descritos por Dante Alighieri: ha estado a punto de morir muchas veces. Ex adicta a la heroína, homeless, actriz, escritora de canciones rompedoras, intentó suicidarse junto a Brian Jones; ella sobrevivió, él no. También ha sobrevivido al cáncer, crisis nerviosas, fractura de cadera; ha estado en coma varias veces debido a sobredosis y a otras rupturas de la vida.

▲ El álbum más reciente de Marianne Faithfull, el más hermoso de la cuarentena, She Walks in Beauty (with Warren Ellis), es un homenaje a la vida, al amor y a la belleza. En 11 tracks reúne a los grandes poetas románticos británicos. Foto Wikimedia Commons

Marianne Faithfull pone el alma en cada verso. Tiene una autoridad moral que nadie tiene. Posee la experiencia vital que nadie ha experimentado. Sabe cómo es el Hades y ha regresado para contarlo. Pero sobre todo, está convencida: Lo único importante en la vida, lo que te salva, es el amor; no el amor romántico, no el amor sexual, el amor verdadero .

Por eso, y porque no actúa los poemas que recita, no incurre en inflexiones retóricas, sino simplemente danza en pies yámbicos, pone el alma entera en cada octosílabo, gime, muere y resucita en cada verso, sencillamente por eso la gran poesía romántica de Keats, Byron, Tennyson y Shelley nos hace llorar de tan hermosa.

She walks in beauty like the night

Of cloudless climes and starry skies;

(…)

The smiles that win, the tints that glow,

But tell of days in goodnes spent,

A mind at peace with all bellow,

A heart whose love is innocent!

Al track inicial, que da título al disco, sigue The Bridge of Sighs, de Thomas Hood:

All that remains of her

Now is pure womanly

Y enseguida John Keats:

I met a lady in the meads,

Full beautiful –a faery’s child,

Her hair was long, her foot was

light,

And her eyes were wild.

(…)

And sure in language strange

she said –

I love thee true

Pale warriors, death-pale were they all:

They cried “La Belle Dame sans Merci

Thee hath in thrall!”

El siguiente track también es para John Keats:

My heart aches, and a drowsy numbness pains

(…)

Fade far away, dissolve, and quite forget

(…)

The voice I hear this passing night was heard

In ancient days by emperor and clown

(…)

Adieu! Adieu! Thy plaintive anthem fades

(…)

Was it a vision, or a waking dream?

Fled is that music: –Do I wake or sleep?

(…)

Where are the songs of spring?

Ay, where are they?

Marianne Faithfull nos hace estremecer.

Narra epopeyas, gestas, historias que escucharon en la antigüedad emperadores y payasos. Canta-dice-entona-da vida a la poesía Marianne y desfilan frente a nuestros ojos personajes, como el rey de reyes Ozzymandias, cantamos con ella una Oda a la Luna, escrita por Shelley (Thou chosen sister of Spirit / That gazes on thee till in thee pities…) y asciende al pináculo de la pasión con el personaje máximo del disco, su alter ego: The Lady of Shallot, esa mujer que pintaron los prerrafaelistas, primero encerrada en su castillo, luego flotando pálida inmortal:

Singing in her song she died, The Lady of Shallot.

(…)

A pale, pale corpse she floated by,

Deadcold, between the houses high,

Dead into tower’d Camelot.

(…)

Draw near and fear not, –this is I,

The Lady of Shallot.

El personaje de la saga artúrica, Lady of Shallot, murió cantando y flota en los cuadros prerrafaelistas. El personaje de la saga contemporánea, Marianne Faithfull, vive cantando y flota en su nuevo disco: She Walks in Beauty. Camina en belleza, como la noche; camina bella, como la noche de cielos estrellados; una sombra lo más, un rayo lo menos; sus pensamientos con dulzura y serenidad expresan la tan pura, tan entrañable de su amplia estancia. La sonrisa que triunfa, la tinta resplandece. Su mente está en paz. Su corazón amando es inocente, canta ella y nosotros parafraseamos el poema de Lord Byron.

She walks in beauty, like the night.