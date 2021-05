D

esde antes del encierro pandémico habían comenzado a ocurrir ciertos cambios en el ámbito de la información cultural (específicamente la musical) que se han agudizado a lo largo de los meses recientes y que, en mi opinión, representan diversas maneras de retroceso y exclusión. Hace ya mucho tiempo que las instituciones de divulgación cultural en México no publican carteleras en ningún medio impreso, y poco o nada en los medios electrónicos abiertos, lo cual sin duda les representa un ahorro de dinero. A cambio de ello, una parte sustancial del público no se entera de la oferta cultural, a menos de que tenga los medios, el tiempo y la habilidad para estar explorando continuamente la red cibernética y las páginas (casi siempre muy malas, hostiles e incompletas) de esas instituciones. Y si uno no está en la lista de correos electrónicos de los diversos polos de divulgación, que en un país de este tamaño son (todavía) muchos, se queda fuera del circuito de información y promoción. (Esto lo afirmo a partir de frustrantes experiencias propias de primera mano.) Quienes no usan o no poseen computadora son automáticamente excluidos de esa importante información cultural. Esto representa no sólo una situación excluyente, sino una muy pobre e ineficiente política de difusión.