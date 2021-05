Explicó que como ya no hay derroche en el gobierno, como no se les da dinero a ellos y a todos los de la cúpula del poder como antes, dicen que soy el responsable de la tragedia de Tláhuac , que dejó 26 muertos y decenas de heridos.

En su conferencia matutina, el mandatario enfatizó que no es lo que se va a saber en la investigación, en el dictamen, que posiblemente la responsabilidad tenga que ver con la construcción, con el cálculo estructural, con la debilidad y fragilidad de la trabe, con hundimientos o con la falta de mantenimiento. No, es el Presidente el culpable .