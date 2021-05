Emir Olivares Alonso

Viernes 14 de mayo de 2021, p. 15

Las izquierdas en América Latina han cometido muchos errores al actuar separadas y dividirse, causando derrotas, mientras la derecha está cada vez más unida, aseguró el destacado científico social Boaventura de Sousa Santos, académico de la Universidad de Coímbra, Portugal.

Al participar en el lanzamiento virtual de la Revista Tlatelolco, editada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (Puedjs) de la UNAM, el investigador manifestó su preocupación por esas derrotas que se han traducido en las muertes a causa del Covid-19 en la región, el triunfo de la derecha neoliberal en Ecuador, las acciones represivas en Colombia y Brasil y las condiciones que permitieron el golpe de Estado en Bolivia en 2019.

Llamó a refundar el pensamiento crítico para enfrentar los desafíos en el continente, porque nos están matando, no sólo con las represiones, sino con la guerra jurídica y los ataques que están destruyendo todas las políticas alternativas que pueden hacer frente al imperialismo estadunidense, que no mejoró con [Joe] Biden, que puede ser bueno para los estadunidenses, pero no es bueno para el mundo .