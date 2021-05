Ap, Europa Press, Afp y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 14 de mayo de 2021, p. 11

Wellington. Algunas naciones ricas que el año pasado recibieron elogios por controlar la propagación del Covid-19 se están quedando muy atrás en la vacunación de su población.

En Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda la tasa de vacunación no llega ni a dos dígitos, lo que supone un fuerte contraste con Estados Unidos, donde a partir de ayer las personas completamente inoculadas ya podrán dejar de usar cubrebocas en espacios cerrados.

Esas tres naciones del Pacífico no sólo están entre las peores del mundo desarrollado en cuanto a la inmunización, sino que se encuentran por detrás de muchas en vías de desarrollo, como Brasil e India, según sus datos y de la publicación científica en línea Our World in Data.

Australia, que no ofrece un desglose completo de su campaña de vacunación, también tiene un de­sempeño comparativamente malo, al igual que muchos otros lugares que en un primer momento se consideraron exitosos en la lucha contra el virus, como Tailandia, Vietnam y Taiwán.

Esto podría cambiar a medida que se aceleran las campañas y aumentan los suministros. Pero hasta entonces, los países que antes eran exitosos están expuestos al virus y se enfrentan a demoras más largas para reabrirse al mundo.

En Japón, por ejemplo, sólo alrededor de uno por ciento de su población está totalmente vacunada y sufre un importante rebrote a apenas 10 semanas del inicio de los ya demorados juegos olímpicos, donde no se permitirá la presencia de aficionados extranjeros.

El gobierno japonés anunció la semana pasada la ampliación del estado de emergencia hasta final de mes, y el sábado confirmó 7 mil nuevas infecciones en un día, su peor cifra desde enero.

En EU, inmunizados pueden dejar de usar cubrebocas

Estados Unidos flexibilizó su recomendación de uso de cubrebocas en espacios interiores para personas vacunadas contra Covid-19, al actualizar una recomendación emitida por primera vez hace más de un año dirigida a uno de los símbolos de la pandemia.