Jared Laureles

Periódico La Jornada

Viernes 14 de mayo de 2021, p. 10

Este año, muchas empresas no repartirán utilidades o lo harán en menor medida por la disminución de sus ingresos, debido a la crisis económica que ocasionó la pandemia de Covid-19, señaló Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal.

No obstante, los trabajadores podrán conocer si la empresa tuvo ganancias; si no hay utilidades que repartir, porque hay pérdidas, ellos deben tener acceso a esta información, y si no están de acuerdo pueden presentar un recurso de inconformidad , indicó.

Leñero recomendó que, en un contexto de crisis financiera, las compañías que no cuenten con capital suficiente puedan negociar convenios con sus empleados o con la comisión mixta, integrada por igual número de representantes de trabajadores y de la parte patronal.

Esta negociación con los trabajadores puede prevenir sanciones con la ley, que pueden ir de 20 mil hasta más de 400 mil pesos por el incumplimiento de este derecho constitucional y laboral, agregó.

La Ley Federal del Trabajo (LFT), en la fracción II del artículo 994, establece que los patrones que incumplan la obligación del reparto de utilidades –que a la fecha asciende a 10 por ciento de las utilidades netas– tendrán que pagar una multa de entre 50 y 5 mil UMA diarias.