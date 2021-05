César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 14 de mayo de 2021, p. 8

Mientras el juzgado undécimo de distrito en materia administrativa le negó a Mariana Moguel la suspensión definitiva contra cualquier orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para inmovilizar y/o asegurar sus cuentas bancarias registradas en BBVA-Bancomer, a su madre, Rosario Robles, le concedieron la protección de la justicia contra el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por violar su derecho de presunción de inocencia.

En agosto pasado, durante una videoconferencia con académicos de El Colegio de México, Gertz explicó que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, recibía un trato diferente al de la ex jefa del Gobierno capitalino, Rosario Robles, porque el primero aceptaba los cargos, estaba cooperando y ofreciendo pruebas, y en cambio ella no ha colaborado y rechaza las imputaciones en su contra.