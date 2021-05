Aclaró que el proceso que inició la FGR contra el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, por recurrir a este tipo de ofertas de campaña, es un proceso de oficio y no lo promovió él. Además, tras el reto del panista Diego Fernández de Cevallos a que lo reciba en Palacio Nacional, ironizó: No, pues, ¡ay, nanita!

A pregunta expresa, aseguró que su gobierno combate la corrupción y no va a ser rehén de sus adversarios. Añadió que todo el tiempo tiene comunicación con el pueblo y contó de su reciente gira privada en la que trabajadores que construyen la refinería de Dos Bocas le agradecieron por las fuentes de empleo y le pidieron relíjase , a lo cual respondió: No, ¿que no ven que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no relección, soy maderista?, ya hasta el 24 y me jubilo .

El Presidente se refirió a la carta pública de Fernández de Cevallos en la que lo reta a recibirlo. En respuesta reiteró que el panista debe aclarar si fue abogado de Jugos del Valle y lo conminó a responder si es cierto que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA entrando el gobierno de Vicente Fox , y que diga “de cuánto fue el moche”. Consideró que con estas respuestas es suficiente, ya que sus diferencias son públicas y notorias.

También fue consultado sobre supuestas irregularidades por parte de funcionarios de Sembrando Vida, sobre lo cual instruyó investigar, pero llamó a los beneficiarios a no aceptar ninguna imposición de nadie, que los manden al carajo .