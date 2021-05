Torreblanca. Ximena Sariñana

Viernes 14. 1. Festival Marvin Gateway. 60 shows en vivo vía streaming es lo que lleva ofreciendo desde el día 12 hasta hoy 14 de mayo, en su versión 2021, tras su primera incursión en conciertos virtuales en noviembre pasado, con el festival Marvin 9.5. Esta vez desde Argentina, Chile, España, Suecia, Estados Unidos y México. Con señales en español e inglés, el acceso es gratuito y se transmite por una plataforma propia así como de señales espejo desde Amazon Music México/EU/España, mediante la plataforma Twitch. Como en sus ediciones presenciales, el programa incluye stand-up, mesas de diálogo y por supuesto actos musicales; esta vez los shows son cortos (dos a cuatro canciones) para hacer ágil la transmisión, sin dejar de mostrar la esencia de cada artista. Hoy sigue la buena música: Fito Páez, Javiera Mena, Black Pumas, Rubio, L’Impératrice, Rebolledo, Budaya, Confeti de Odio, Teleflora, Fools like Me, Keli Holiday, entre muchos otros. Acceso, horarios, programación completa: www.marvin.com.mx. 2. Friend Fest, impulsado por Hifi Labs, organización internacional, ofrece este festival en línea para ayudar a los artistas con apoyo financiero. Entre muchos otros: Best Coast, TokiMonsta, Noah Cyrus, LP, Bomba Estéreo, Ra Ra Riot, YACHT. 18 horas (CDMX), 7 dólares. Detalles, transmisión: www.friendfe.st; entradas: https://bit.ly/3oicK62

Domingo 16. El pop de la mexicana Ximena Sariñana en concierto híbrido; ofrecerá sorpresas de su nuevo disco por venir. Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, 20 horas. Autoconcierto: $3,000 a $5,500; por streaming: $175 a $250. Detalles, boletos: https://bit.ly/3fjkMan.

Jueves 20. Torreblanca con el show Esquizogonia, en concierto híbrido. Foro del Tejedor (Álvaro Obregón 84, Roma). Presencial: 16:30 horas, $300 (35 lugares); streaming: 19:30 horas, $200. Accesos: www.forodeltejedor.com.

