El senador Bernie Sanders, junto con otros políticos progresistas, condenaron la agresión israelí y el apoyo estadunidense implícito. El papel de Estados Unidos debería de ser el de juntar a los pueblos de la región, no simplemente apoyar a un gobierno israelí derechista , comentó Sanders ayer. Un día antes, tuiteó que “niños israelíes no deberían tener que pasar la noche asustados en refugios antiaéreos… Niños palestinos no deberían tener que crecer bajo una violencia constante y la opresión de la ocupación… Estados Unidos debe llamar por un cese al fuego inmediato y el fin a las actividades provocadoras e ilegales de los colonizadores”.

La diputada Betty McCollum ha impulsado un proyecto de ley para condicionar la asistencia estadunidense prohibiendo su uso contra niños palestinos, la destrucción de propiedades palestinas e intentos de anexar más territorio palestino. La iniciativa cuenta con el apoyo de un grupo de legisladores progresistas, junto con organizaciones de derechos humanos, así como agrupaciones árabe-estadunidenses y judías, y aunque nadie pronostica que prosperará, algunos señalan que demuestra el surgimiento de un debate mucho más amplio que antes sobre la relación con Israel, algo que figuras como Sanders han ayudado a generar.

Por otro lado, investigaciones recientes de la organización israelí de derechos humanos B’Tselem y otra de Human Rights Watch (https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution#) han concluido que las prácticas y políticas de Israel sobre el pueblo palestino cumplen con la definición de apartheid, y que eso es un crimen de lesa humanidad, algo que está impactando el debate sobre la relación de Estados Unidos con Israel.

Mientras tanto, ayer por tercera vez esta semana, Estados Unidos obstaculizó que el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas emitiera una declaración sobre el conflicto. El secretario de Estado, Antony Blinken, ha llamado a una desescalada de las tensiones , y su aparato diplomático ha tenido múltiples contactos con Israel en los últimos días. Aseguró que su país está abierto y apoya una discusión en Naciones Unidas , en los próximos días.