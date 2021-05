De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 14 de mayo de 2021, p. 9

Con fugaces imágenes cyberpunk y coreografías acordes a los nuevos ritmos, Princesa Alba es figura central del videoclip de Acelero, canción de su autoría y primer sencillo de su álbum debut, aunque ella ya había logrado reconocimiento en Chile, su país de origen, por cortes musicales como Convéncete, Mi culpa, Ya no quieres quererme y Dame.

No obstante este historial discográfico, la cantante no oculta la satisfacción del nuevo lanzamiento Estoy muy contenta porque voy a sacar mi primer álbum que tiene pop, género urbano e intento hacer cosas que no había hecho antes en mi carrera, lo hago para sorprender un poco: tenemos de todo, hay trap, reggaetón, afrobeat, dance, incluso hay house. Es muy atrevido.