Ap

Periódico La Jornada

Viernes 14 de mayo de 2021, p. 8

Miami. Ambos son músicos exitosos y nacieron en Cuba, pero uno se fue de la isla a finales de los años 80 para perfeccionarse profesionalmente y no ha regresado. El otro, en cambio, reside con su familia en La Habana y no piensa mudarse a otro país.

La vida y carrera del violinista Ilmar y del pianista Aldo López Gavilán era casi un secreto conocido sólo por sus allegados y algunos expertos en el mundo de la música. Separados durante décadas por la distancia física y los vaivenes de la situación política entre Estados Unidos y Cuba, soñaban con grabar algún día juntos un disco y hacer una gira de conciertos.

El sueño se hizo realidad a través del documental Los hermanos (The Brothers), que después de haber pasado por varios festivales internacionales se estrena este viernes en salas de cine reales y virtuales de Miami, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Washington, entre otras ciudades.

La música no se deja meter en ninguna caja geográfica o circunstancia , aseguró Ilmar en una entrevista reciente por Zoom con The Associated Press. Es una criatura mágica, no se deja atrapar .

Sin profundizar en el tema político, el documental muestra cómo esas restricciones afectaron a la familia de los hermanos, manteniéndolos separados y alejados de sus sueños musicales conjuntos durante años.

A lo largo de poco más de 80 minutos, el filme expone los contrastes de la vida de Ilmar y Aldo, tanto en la cotidianidad de La Habana y Nueva York, como en sus carreras artísticas. Pero más allá de las diferencias, muestra que cada uno logra superarse como músico.

Los directores estadunidenses Ken Schneider y Marcia Jarmel quieren enviar este mensaje: la capacidad de la música de superar obstáculos y conectar a la gente.

Las posibilidades de cruzar la frontera

Es una película sobre la música, y la familia, y las posibilidades que existen cuando se cruzan las fronteras, cuando la gente puede colaborar , señaló Jarmel. Aclaró que no es un documental político.

Es más bien una mirada de lo que pasa en los países a través de los ojos de la música y las relaciones familiares, precisó.