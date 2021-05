Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de mayo de 2021, p. 7

El canto cardenche nació en el norte de México, entre los peones de las haciendas de algodón y mineras, como una forma de catarsis y sobrevivencia , pues estas interpretaciones a capela, eran su única forma de evasión en una realidad, que rondaba la semiesclavitud.

Adentrarse en el mundo de los cardencheros es un viaje sensorial , explicó Marta Ferrer, directora y guionista del documental A morir a los desiertos quien filmó en el semidesierto, en la Comarca Lagunera, en busca de los últimos cantantes de esta tradición, la cual está en transformación .

Ferrer explicó a La Jornada: Este proyecto surgió de una manera totalmente emocional y visceral, porque casualmente me enseñaron un video de los cardencheros por YouTube; me conmovió mucho el canto, a tal grado, que aquella noche soñé con tres bocas que me cantaban al oído, y me desperté con la idea de hacer una película .

Ese incidente, dijo, marcó el inicio del documental. A partir de ahí pasaron seis años hasta que lo terminamos. De hecho, después del sueño empecé a ahorrar dinero para viajar a Torreón y conocer a los cardencheros. Este largo proceso incluyó conocer a la comunidad, convivir con ellos, compartir y conseguir los fondos para la realización de la película .

Para Ferrer, la fascinación de esta tradición radica en la peculiaridad de su interpretación. Es un canto a capela desgarrador y bello a la vez. Como si su pausada cadencia dejara al alma agarrar aire para sacar el dolor .

Podría decir, destacó, que esas canciones son una especie de documentales, porque hablan de sus experiencias; en la cinta se explora el poder de la música para reflejar un contexto social, un pedazo de la historia y el sentir de toda una comunidad; así como el reflejo del estado del alma de muchas generaciones expresado con fuerza hasta hoy .

Canto a capela desgarrador y melancólico