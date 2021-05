“Firmó sus dos grandes proyectos con Gonzalo Garita, y optó por una mancuerna profesional, porque era conocedor en cimentaciones frente a un italiano que no había hecho obra y que no era conocido en el país.

“México se le presentó como una oportunidad de oro. No lo llamó Porfirio Díaz, como se ha dicho. Llegó por su cuenta para participar en el concurso internacional convocado por el gobierno de México. Un escándalo de corrupción que impidió ejecutar su proyecto ganador del segundo lugar fue lo que le permitió entrar en gracia de Yves Limantour e iniciar su brillante carrera en México.

Boari llegó a México (1902-1916) después de haber dejado Italia (1889) y de aventurarse sin mucho éxito en el Cono Sur. En Chicago, según Checa-Artasu, “en cambio le fue bien. Trabajó de dibujante en los grandes despachos de arquitectos estadunidenses. Pero Boari no estaba cercano a las ideas reformadoras de los jóvenes arquitectos estadunidenses, la mayoría formados en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

▲ En la imagen superior, vista del nuevo Teatro Nacional, elaborado por Boari en tinta azul, en 1904. Sobre estas líneas, Boari con su perrita Celeste Aida. Foto Archivo Histórico y Centro

de Documentación de la Dirección General de

Servicios Técnicos de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes y Fondo Boari

de la Biblioteca Ariostea de Ferrara

“Este edificio refleja la mejor expresión de Boari, porque fue el único edificio que vio terminado. Expresa todos sus delirios por la búsqueda de la belleza y el detalle.

Palacio de Bellas Artes

“El gobierno solicitó a Boari que se adecuara a un estilo internacional común a otros teatros. No es cierto que se inspiró en la Ópera de París. Boari visitó 33 teatros distintos en Estados Unidos, Europa (incluso del Este) y hasta Beirut, y habló con los técnicos. Él había sido dibujante de una auditorio en Buffalo, y su oficina estaba sobre el teatro de Chicago. Conocía las normas de seguridad que ahí se había implementado, porque los teatros se quemaban frecuentemente a partir del palco. Por eso pensó en crear el telón de cristal de Tiffany’s para separar el palco de las butacas.

“Se fue a Italia con el fin de elegir a los artistas que lo decoraran. Destaca Leonardo Bistolfi, uno de los mayores escultores simbolistas italianos. No fue un arquitecto que depreció lo mexicano: las decoraciones tienen diversos motivos mesoamericanos. Dejó elementos muy personales, como un busto de su perro Aida en una de las puertas laterales.

Dejó incompleto el Teatro Nacional, en el que trabajó 15 años; fue su obsesión. Vivió con la ilusión de completarlo , concluyó Checa-Artasu.

Desconocido en Italia

“Cuando Boari regresó a Italia en 1916 –donde vivió entre Roma y su natal Ferrara– no pudo volver a trabajar, así lo explicó Niglio desde Tokio.

“En Italia, fue y es un absoluto desconocido, como son la mayoría de artistas migrantes italianos. Italia ha siempre promovido a sus artistas, pero no a aquellos que emigraron, como si no hubieran existido. Lo he comprobado en mis estudios en todo el continente americano.

“Sobre Boari no existía en Italia un solo libro, excepto el catálogo de su pequeño archivo resguardado en la biblioteca Ariostea de Ferrara, que ocupamos para la investigación.

“La relación con Italia fue problemática. Al regresar de México, si bien fue reconocido como arquitecto exitoso y premiado, nunca pudo volver a trabajar. Su ausencia del país y su falta de contacto con la academia le impidió reubicarse profesionalmente. Era un extranjero en su patria. No tuvo ningún contacto con Mussolini. Se dedicó sobre todo a escribir.