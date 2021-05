P

eor que olvidar la historia es retorcerla para avivar el resentimiento. Lo dice el historiador británico Peter Brown y del otro lado del Atlántico, en el hotel Biltmore de Miami, piden considerar la invasión a Cuba.

Del contexto donde tal demanda se hizo ya habló José Steinsleger, en la edición de ayer de La Jornada, al reseñar el aquelarre derechista organizado por el Interamerican Institute for Democracy (IID), de Florida. Sin embargo, quiero detenerme en las palabras del orador a quien Pepe describe inmejorablemente como legendario alcahuete cubano de la CIA y terrorista todoterreno , porque la frase es una joya del resentimiento en un ambiente donde Carlos Alberto Montaner es cualquier cosa menos un bicho raro.

A Cuba hay que darle un ultimátum... Pudiera acudirse al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), como hizo Lyndon B. Johnson, en 1965, antes de invadir República Dominicana. Quizás basten la amenaza de la invasión o la destrucción del aparato militar... Es incómodo pensar que pudiera recurrirse a la fuerza, pero tal vez no quede más remedio , afirma Montaner, tropezando con las palabras.

Es como si lo hubieran sacado a los apurones del remake de una reunión de la OEA de hace 60 años. Con sus alaridos, sus pesadillas de gurú, en medio de la noche grita: ¡TIAR, invasión, ultimátum! Huelga abundar en la ficción de la célebre película Apocalypse Now, pero la frase de Robert Duvall me gusta el olor del napalm en la mañana viene al pelo cuando alguien imagina el regreso de tal escenario, cuyo núcleo central es una repudiable cobardía: pasarse la vida proyectando invasiones y declarar tan tranquilamente que es incómodo recurrir a la fuerza.

El TIAR, de 1947, suscribe el compromiso de defensa mutua entre naciones americanas. Es decir, se puede crear una coalición militar, darle unas pataditas a la OEA para que haga el trabajo sucio e invadir al enemigo de última hora del gobierno de Estados Unidos. Johnson invocó este mecanismo contra República Dominicana – para evitar una segunda Cuba – y arrastró a esta aventura bélica a las dictaduras de Brasil, Nicaragua, Honduras y Paraguay.