En su conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente explicó que, en el caso del secuestro de Marina Garay, ex alcaldesa de San Andrés Tuxtla, Veracruz, no habrá impunidad, no vamos a permitir a nadie que afecte a nadie .

En ese ámbito, el mandatario también recordó el homicidio de Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco: Entonces tiene que separarse por completo la autoridad de la delincuencia; no permitir que delincuentes o representantes de delincuentes ocupen cargos públicos y que no haya contubernio ni venta de plazas .

Y sobre el caso del plagio de la ex funcionaria de San Andrés Tuxtla, dio a conocer que tenemos ya toda la información de lo que sucedió el día de ayer [martes], el secuestro de Marina Garay, mamá del presidente municipal y ex diputada y ex alcaldesa de ese municipio. Estamos pendientes. No vamos a permitir a nadie que afecte a nadie, que se afecte la integridad de ninguna persona .