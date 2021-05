Sin aludir expresamente a las inconformidades presidenciales, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, sostuvo que en la actual etapa de la campaña las quejas presentadas contra algunos candidatos no pueden tener como consecuencia la cancelación de una candidatura, pues en su caso, se revisará en los plazos legales de la fiscalización. Tampoco, agregó. puede suponer que el instituto o el Tribunal Electoral se pronuncien sobre las conductas denunciadas en esta fase de la contiendan.

Pretender que ahora los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano; la candidata a la gubernatura de Nuevo León, de Morena, o el candidato a la alcaldía de Guadalajara, de Morena, puedan ser retirados de la contienda tiene dos problemas: no se retiran candidaturas cuanto estas están en curso, si cumplieron con sus obligaciones como precandidatos, y la mera entrega de cartoncillos o plásticos si no tienen dinero, bienes o servicios detrás no es en sí ilegal, es una propaganda que nos puede parecer de mal gusto, pero la autoridad jurisdiccional la permitió .

Agregó que las quejas promovidas contra la injerencia del Ejecutivo Federal en la contienda de Nuevo León, fueron remitidas a la Comisión Estatal Electoral porque es ámbito de su competencia.