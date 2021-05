De Lorenzo Córdova, presidente del Consejo General del INE, reiteró: no es demócrata, no puede permitir que se compren votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude .

Entonces se le cuestionó si estaría dispuesto a firmar un documento comprometiéndose a no extender su mandato y el Presidente replicó con un matiz de ironía: “No, no habrá relección, no habrá relección, si eso es también lo que les preocupa. Me quedan todavía seis años porque… formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble son seis, o sea, vamos a seguir transformando al país”.

Hay que denunciar todos los casos de compra del voto, sean del partido que sea, porque es ilegal de manera directa o simulada , puntualizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional atajó cuando se le cuestionó si pagar pensión a los adultos mayores es similar a la compra de voto: No, no, no somos iguales; ¡no te vayas tan rápido! Cada quien tiene su programa, yo nunca he entregado despensas, tarjetas, ni he comprado votos .

Así, al comentarle que no sólo Adrián de la Garza (PRI) reparte tarjetas, pues también lo hace Clara Luz Flores (Morena) y Ricardo Gallardo (PVEM) –quien estuvo preso por una acusación de delincuencia organizada–, respondió: qué bien que tuvo efecto nuestra denuncia, porque es un mal el que se entreguen tarjetas o despensas o se compren votos en las elecciones .

–¿Prometer no está, desde ahí, mal?

–Está muy mal eso, es antidemocrático. El voto tiene que ser libre, secreto, no debe haber nada a cambio, no es una mercancía. Si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno, y hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada. Acuérdense de las tarjetas que se daban de Soriana, lo de Monex, eso no se puede permitir. Y si no le gusta al director el INE, es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente.

–Inclusive entregar dinero a adultos mayores, siempre ha existido esta práctica –le inquirió una reportera.

–No, no, no; no somos iguales. No, no, no; no te vayas tan rápido, porque lo que estás pretendiendo…

–Es que siempre ha habido las promesas de campaña: entregar recursos –lo interrumpió la reportera.

–Sí, no, no, no. Cada quien tiene su programa y eso se puede plantear, pero yo nunca he entregado despensas ni he repartido tarjetas, ni he comprado votos, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y no estamos acostumbrados a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, nosotros hemos luchado en contra de eso, por muchos años… nosotros predicamos siempre con el ejemplo.