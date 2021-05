a bancada de Morena promueve ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión quitar la protección del fuero al senador Miguel Ángel Mancera (antes perredista, ahora panista), por el doloroso drama ocurrido en la línea 12 del Metro. La diputada María de los Ángeles Huerta del Río lo acusa de negligencia criminal. Expone que cuando el hoy canciller Marcelo Ebrard entregó la obra, su sustituto, es decir, Mancera, no reportó que hubiera fallas o irregularidades. Sin embargo, un año después anunció la suspensión de la Línea 12, indicó. Para entonces ya había un desencuentro político entre Ebrard y Mancera; de hecho, fue un distanciamiento contra el movimiento que lo llevó al gobierno de la Ciudad de México. Se entregó al presidente Peña Nieto, no obstante las denuncias de sus correligionarios de que se cometió fraude electoral. Había entrado un río de dinero a la campaña. ¿Quién creen que saltó a defender a Mancera? El senador ¿de Morena? Ricardo Monreal. Es una relación con antecedentes: en septiembre de 2016, personal del Estado Mayor Presidencial detuvo en un punto de revisión entre Masaryk y Mariano Escobedo a Pedro Pablo de Antuñano, director jurídico de Monreal, y le encontraron 600 mil pesos en efectivo que traía en una caja de cartón en su vehículo, del cual no pudo comprobar su propiedad. No hubo reacción de la jefatura de Gobierno. Se explica pues, que ahora el senador defienda a Mancera. Son los obstáculos que no faltan en el camino de la 4T para limpiar el país.

Tarjetas y votos

El candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, apareció en Washington. Publicó una foto donde aparece junto al presidente de la Organización de los Estados Americanos, el derechista Luis Almagro. Fue a quejarse del presidente López Obrador porque tiene metidas las manos en el proceso electoral, algo que, por cierto, no niega. La FGR anunció el lunes una investigación por delitos comiciales contra De la Garza, relacionados con la compra de votos por medio de una tarjeta que ofece dinero a cambio del voto… si llega a ganar. Aquí la fiscalía está al pendiente de su regreso. El expediente sigue abierto. Hay más tarjetas en circulación de otros partidos y candidatos.

Ombudsman Social

Asunto: reclama su pensión

Le pido su orientación para que me diga adónde o con quién puedo acudir a presentar mi queja, porque no me han incorporado al padrón de la pensión universal, a pesar de que lo he realizado desde septiembre de 2019. Hablo a los teléfonos de la Secretaría del Bienestar y no tienen registrada mi solicitud de ingreso y me sugieren que la realice de nuevo. Van tres veces que reinicio mi trámite y no he tenido respuesta. ¿Dónde puedo quejarme?

Enrique Álvarez /CDMX (teléfono verificado)

R. El mejor lugar para quejarse es esta sección. Veremos que sea atendido.

Twiteratti

Muchas felicidades a las personas que dedican su vida a la enfermería; su trabajo es por la vida. Durante la pandemia han sido héroes y heroínas que han tratado con profesionalismo, respeto y amor a sus pacientes.

Escribe @alefrausto

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com