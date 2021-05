Reconocimiento a Juan José Bautista Segales

E

l pasado 11 de mayo, falleció en La Paz, Bolivia, el filósofo y luchador Juan José Bautista Segales.

Por su contribución al pensamiento crítico y decolonial, en 2015 obtuvo el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, otorgado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura del Gobierno Bolivariano de Venezuela.

Deja en sus escritos y palabras, en conferencias transmitidas por los medios digitales, ideas que seguirán inspirando a la juventud y todos quienes buscan “formular y desarrollar una nueva concepción de racionalidad fundada de modo explícito en la producción y reproducción de la vida, tanto del ser humano como de la Pachamama”.

Dolor y tristeza, profunda tristeza, nos provoca su partida.

Abrazamos y lloramos también con Katya, su esposa y nuestra amada hija, y con Sarah y Abraham, nuestros amados nietos.

Francisco Colmenares y Olga Lizárraga

Le urge atención médica digna en el IMSS

Hace tres semanas empecé con tos, acudí a la clínica 43 del IMSS, en la cual me hicieron prueba de Covid-19, resultando negativa. Me mandaron de inmediato al Hospital General de Zona 2A Troncoso, con el nefrólogo para que me diera pase a neumología, el cual me indicó que no había problema alguno en los pulmones diciéndome de palabra que pidiera cita con el cardiólogo, y que la tos era algo simple o probable agua en el pulmón. Al regresar con el nefrólogo me indica que es responsabilidad de la clínica familiar, pues es una simple tos. Nadie me resuelve ni me ayuda y la tos continúa. Me urge que me atiendan dignamente. 55-3322-3444