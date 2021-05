La funcionaria anunció que interpondrá una denuncia penal por el robo de mil despensas y por lesiones, pues un trabajador del DIF resultó con la nariz rota y otros presentan golpes.

Explicó también que el programa de apoyo alimentario es del DIF nacional y el encargado de ejecutarlo en Durango es el DIF estatal, por lo que está registrado ante los órganos electorales para evitar suspenderlo durante el proceso comicial.

Precisó que entregaron un padrón de beneficiarios a los sistemas nacional, estatal y municipal del DIF. Se trata de apoyo alimentario regido por los lineamientos del DIF nacional y del gobierno federal, respetando todas las reglas , expresó.

La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Durango, María Elena Cornejo, aclaró que si la entrega de despensas no se hizo en un acto masivo no se incurrió en delito electoral. Añadió que el DIF registró tres programas que no se pueden suspender en campañas, además de que no son nuevos ni incluían propaganda política.