En tanto, The Go-Go’s, como banda compuesta exclusivamente por mujeres tocando sus propios instrumentos, era una rareza relativa a principios de la década de los 80. Nacida de la escena punk rock de Los Ángeles, tuvo una serie de éxitos melódicos como We Got the Beat, Our Lips Are Sealed y Vacation.

Tras fungir como baterista de Nirvana, Dave Grohl pasó al centro del escenario con Foo Fighters, que llegó a ser una de las pocas bandas de rock moderno, cómoda en grandes estadios. Su sonido contundente produjo los éxitos Best of You, Everlong y Times Like These.

Turner, recientemente celebrada en un documental de HBO, tuvo una de las historias de regreso más conmovedoras del rock. Luego de escapar de una relación abusiva con su esposo y socio musical Ike Turner, se convirtió en estrella solista en los años 80 con éxitos como What’s Love Got to Do With It, Private Dancer y We Don’t Need Another Hero.

Además, la vida de King fue celebrada en el espectáculo de Broadway Beautiful: The Carole King Musical. Dio un paso al frente tras una carrera escribiendo canciones para otros; su álbum de 1971, Tapestry, fue uno de los más vendidos de todos los tiempos. Sus éxitos incluyen It’s Too Late y You’ve Got a Friend, entre otros.

Rundgren, pionero del power pop, es conocido por temas melódicos como Hello It’s Me, I Saw the Light y We Gotta Get You a Woman, además del clásico Bang the Drum All Day.

Clarence Avant, ex gerente, propietario de un sello discográfico y organizador de conciertos, recibirá el premio Ahmet Ertegun como no intérprete. Su impacto en la industria de la música se destacó en el documental de Netflix de 2019, The Black Godfather.