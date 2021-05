Fabiola Palapa Quijas

El crítico e historiador de la fotografía José Antonio Rodríguez (1961-2021) fue recordado ayer por sus amigos y colegas como un taumaturgo que realizó prodigios en la historiografía de la foto al sacar de las sombras a grandes fotógrafos mexicanos, y cuyos textos evidenciaron las políticas erráticas sobre la cultura fotográfica.

En el homenaje virtual, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Dirección de Estudios Históricos, la Fototeca Nacional y el Seminario de la Mirada Documenta; Alberto Tavalín, Laura González Flores, John Mraz, Mayra Mendoza, Juan Carlos Valdez y Jesse Lerner, entre otros, recordaron a José Antonio Rodríguez en sus diferentes facetas como académico, editor y amigo entrañable y generoso.

La titular de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, Delia Salazar Anaya, en su intervención transmitida a través del canal de YouTube de la Coordinación Nacional de Antropología, se refirió al enorme valor de la obra de Rodríguez e invitó a seguir recordándolo mediante sus libros. Me parece muy importante que no dejemos de publicar algunos textos que se quedaron en el camino o no tienen una publicación , sostuvo.

El fotógrafo Alberto Tavalín, quien fue colega del crítico desde la década de los 90, destacó que pocas personas han contribuido a la historia de la fotografía como lo hizo José Antonio Rodríguez. Expresó que su pasión por los libros, la investigación y las imágenes lo llevaron a incursionar en el mundo de la edición y el gozo por rescatar a grandes fotógrafos, sacarlos de las sombras para llevarlos a la luz .

Tovalín y Rodríguez formaron un equipo y editaron varias obras como Librado García Smarth: la vanguardia fotográfica en Jalisco, que obtuvo el Premio Antonio García Cubas 2020.