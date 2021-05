Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 13 de mayo de 2021, p. 28

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es incorruptible, honesta e incapaz de mentir, por lo que pronto se tendrá el dictamen con las causas del desplome de una trabe en la línea 12 del Metro –ya sea la construcción o el mantenimiento– y habrá justicia.

A los familiares de las víctimas ella personalmente los está atendiendo y estoy seguro que pronto vamos a tener ya el dictamen para saber qué falló: si hizo mal el trabajo la constructora, si eso fue lo que originó la catástrofe, la desgracia, si fue por falta de mantenimiento o hundimientos que provocaron que se fracturara la ballena de acero, ¿cómo es que se venció?

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, se preguntó al Presidente sobre la empresa noruega que evaluará lo ocurrido el 3 de mayo, que dejó 26 fallecidos y decenas de heridos.

Dijo que no tenía información de eso y enseguida defendió ampliamente a Sheinbaum, quien sabe de estas cosas, es profesional y escogió lo mejor, seguramente. Y lo más importante aquí es que Claudia es incorruptible, incorruptible .

Agregó que el peritaje se ajustará a lo que se necesita para conocer la verdad y determinar responsables, por lo que no habrá impunidad para nadie.

A diferencia de antes, y eso es lo bueno de la democracia, nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo, no estamos por la decisión de grupos de intereses creados; no nos pusieron los potentados, los que se sentían dueños de México, ellos son nuestro amo, el pueblo. Entonces, no podemos fallarle al pueblo, aunque se enojen los fifís, ya se van a ir serenando poco a poco.

Refrenda el compromiso de su administración con la verdad y la justicia; el Congreso debe pugnar por que se haga una investigación justa y transparente

Alejandro Cruz Flores

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se manifestó por no politizar ni hacer uso electoral de la tragedia en la línea 12 del Metro del pasado 3 de mayo, en la que murieron 26 personas.