Alonso Urrutia, Georgina Saldierna y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de mayo de 2021, p. 4

La campaña para elegir gobernador en Nuevo León se amplió hasta la barandilla del Instituto Nacional Electoral (INE) con las recientes quejas sobre irregularidades financieras entre actores involucrados y la respuesta de PAN-PRD en contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por presunta injerencia electoral. Además, la denuncia del Movimiento Ciudadano contra Adrián de la Garza por su Tarjeta Regia, y la queja del Partido Verde contra Samuel García, candidato del Movimiento Ciudadano, por financiamiento ilícito privado.

El sesgo litigioso se complementa con la denuncia del PAN contra el candidato de Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por el uso de una tarjeta similar a la de De La Garza; o las denuncias públicas en contra de candidatos de Morena por usar también la estrategia de entregar micas como oferta de campaña, tal es el caso del candidato a la alcaldía de Guadalajara, Carlos Lomelí, o en alcaldías de la Ciudad de México.

Conforme se acerca la elección, los litigios aumentan. Nuevo León, atrajo la atención a partir de las críticas de López Obrador. El candidato del MC en una entrevista con Dominio Radio de Monterrey expresó que en su campaña se gastarían 21 millones de pesos, pero que como MC es un partido muy chiquito, a diferencia del PAN y el PRI, a mí el partido, si bien me va, me da uno y medio (millones de pesos), entonces me tengo que financiar de partidas privadas .

–¿Entonces los más de 20 millones de pesos que piensas gastar?

–Son propios y con eso va a salir.

El último reporte oficial de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE revela que ha ingresado a su campaña 22.9 millones de pesos y erogado 22.7 millones de pesos. El Partido Verde promovió una queja por violar el tope de financiamiento privado de aportantes que en Nuevo León es de 720 mil pesos. El INE inició investigaciones sobre la queja.