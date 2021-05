E

l candidato priísta al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, anunció por Twitter que estaba por tomar un vuelo a Washington sin explicar cuál es el motivo específico de su viaje, sólo dijo que pronto habrá buenas noticias. En redes sociales se interpretó su viaje como que está huyendo del país, ya que enfrenta cargos penales fincados por la Fiscalía General de la República que ameritan cárcel. De la Garza replicó el modelo de las tarjetas Monex que se usó en la campaña de su correligionario Enrique Peña Nieto. Ha venido solicitando el voto de las mujeres a cambio de una tarjeta rosa llamada Por Ti Mujer Fuerte , la cual el candidato promete que será canjeada por un subsidio de mil 500 pesos mensuales si gana la elección. La promoción es atrayente y tentadora, sólo que es ilegal. Según la fiscalía, viola el artículo 19 de la Constitución y la ley en materia electoral, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales para comprar votos. Según personas de su círculo cercano, el candidato priísta quiere ponerse a salvo de una orden de aprehensión. Sabe de leyes, fue procurador de justicia del equipo del gobernador Rodrigo Medina, también priísta. Los aires de Washington –y los apoyos que reciba– le servirán para resolver el dilema de volver a nuestro país antes de las elecciones –falta menos de un mes– o emprender allá una lucha por la democracia . La pregunta es si se ha autodescartado de la contienda electoral.

Hago aquí un punto y aparte para decirles que los encarcelamientos van muy en serio. Seguirá preso el ex senador panista Luis Lavalle Maury; un tribunal federal declaró infundado el recurso de queja que promovió. Está encarcelado en relación con la denuncia del ex director de Pemex Emilio Lozoya, quien descobijó a varios ex legisladores que recibieron moches del gobierno de Peña Nieto a cambio de votar por la reforma energética. La historia da para más capítulos. Roberto Gil Zuarth, otro ex senador panista, quien además fue secretario particular de Felipe Calderón, lucha desesperadamente por no hacerle compañía en alguna de las incómodas celdas a su ex compañero de Cámara.

‘¿Por qué huyes?’