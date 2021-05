D

e acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, en cinco o seis semanas se tendrán los primeros resultados de las investigaciones sobre el colapso de una trabe en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ocurrido el 3 de mayo, a consecuencia del cual 26 personas murieron y alrededor de un centenar sufrieron heridas de distinta gravedad.

Por una parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la empresa noruego-alemana DNV ya comenzó un análisis de causa-raíz –es decir, para conocer tanto la causa inmediata del siniestro como las fallas de origen de la obra–, y ofreció presentar un primer informe en cinco semanas, y de ser posible antes.

En el peritaje de DNV, que tendrá un costo de 20 millones de pesos, participarán 16 expertos de Alemania, España, Estados Unidos, Brasil y México, especializados en ingeniería civil, estructural, forense, electromecánica y estructuras elevadas.

Mientras, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina anunció que en seis semanas realizará la primera entrega de su investigación por los delitos de homicidio, lesiones y daños, y advirtió que no importará la relevancia política o económica de las personas que resulten responsables .