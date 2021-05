Elio Henríquez y Martín Sánchez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de mayo de 2021, p. 27

Al menos 30 mil usuarios del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se quedaron sin servicio porque trabajadores sindicalizados suspendieron el bombeo de líquido para exigir aumento salarial de 7 por ciento, nuevas plazas, entrega de uniformes y suministro de medicamentos, entre otras peticiones, informó el director del organismo, Jesús Carmona.

Agregó que la alcaldesa Jerónima Toledo advirtió a los inconformes que no habrá negociaciones mientras no reanuden la entrega de agua a la población, porque es totalmente ilegal la interrupción del servicio, ya que no existe notificación alguna del corte.

Precisó que hasta este martes los empleados habían interrumpido el bombeo en los pozos La Almolonga, Peje de Oro y Santa María, lo que ocasionó desabasto en varias zonas, incluido el centro de San Cristóbal.