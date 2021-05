Los ganaderos también se quejan de que la cervecera no les vende polvillo, desecho de la molienda de granos utilizados para fabricar cerveza, para alimentar a las reses. Grupo Modelo se lleva el polvillo a otros estados, y aquí es donde tenemos los problemas del agua y no hay forraje en el campo .

Después de casi nueve meses de sequía, las primeras lloviznas del año cayeron en el Altiplano zacatecano el pasado fin de semana, pero agricultores y ganaderos siguen preocupados porque la lluvia fue tan escasa que las gotas se extinguían al tocar la árida y polvorosa tierra. No hubo agua que llenara los charcos ni rodara a los arroyos, tampoco a bordos o presas.

Una gran cantidad de vacas ya está en los huesos y los abrevaderos (estanques, bordos y represas) se están secando. Apolinar señala: Si en un mes no llueve, vamos a tener que vender todo o ver morir a los animales. Sin no hay agua, no hay ganado .

Parado a la orilla del charco que queda de la presa de Calera, el ganadero y agricultor Esaúl Hernández Murillo advierte que el sector está devastado .

También le preocupan sus parcelas: Tengo un pequeño predio de riego que colinda con la cervecera de Grupo Modelo y la situación es muy crítica también, por el abatimiento de los mantos acuíferos. Nos está pegando muy duro. Ahí el nivel estático ha bajado mucho. Anteriormente teníamos 16 litros por segundo y ahorita no pasa de tres a cuatro. Y nosotros sí usamos el agua de manera eficiente, con sistemas de riego por goteo .

Para Alberto de Santiago, presidente de la Asociación de Productores de Pozo de Riego Agropecuario de Zacatecas, en un recorrido por sus parcelas –ubicadas a cinco kilómetros de la planta de Grupo Modelo–, ya se ven a cielo abierto los hundimientos por sobrexplotación de agua .

En otro paraje cercano, en la comunidad El Coyote, la grieta mide dos metros de ancho. Desde que quedó a la vista, asegura, parcelas completas sufren hundimientos y desniveles hasta de dos metros.

“Para nosotros –remata Alberto de Santiago–, la Conagua está en contubernio con Grupo Modelo y dice que no es cierto que ellos no la desperdician (el agua), pero me gustaría que esto sea escuchado por el Presidente de la República, para que así como paró a las cerveceras en el sureste y en Mexicali, venga y pare esta de aquí.”.

Roberto Carlos Hernández, productor de ajos del ejido El Coyote, señaló: “Hemos estado trabajando aquí desde hace muchos años, y nada más llegaron ellos (los de la cervecera) y empezamos a batallar con el agua. Son ellos los principales responsables de eso.