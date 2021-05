Fabiola Palapa Quijas

La Jornada

Miércoles 12 de mayo de 2021

En algunos pueblos del territorio nacional se mantiene la creencia de que al nacer cada ser humano posee un espíritu animal que lo guía y protege durante toda su vida. Con este motivo, el 14 y 15 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se representará Nahual, obra a cargo de la VSS Compañía de Danza AC.

Se trata de una obra que sumerge al espectador en el autoconocimiento, empoderamiento y grandeza de nuestro pueblo. Queremos proyectar la fuerza que el mexicano tiene, su espíritu combativo , indicó el coreógrafo Vicente Silva Sanjinés.

Sobre la idea de la pieza, el creador explicó en entrevista: cuando veo Chichén Itzá me pregunto dónde quedó la grandeza de nuestro pueblo, qué pasó con nosotros y nuestra cultura. Me cuestionaba dónde quedó el espíritu de grandeza de nuestro pueblo. Desde chico me han gustado los animales y leí que cada uno de nosotros nacía con uno que nos guiaba en la vida y en el camino al más allá; no sólo en México la gente ha creído en estas cosas, son muchas las culturas que creen algo similar, así que pensé ¿por qué no vuelven estos nahuales?, ¿qué debemos hacer para ser esa gran nación?