Reclamos pendientes

Las manifestantes recordaron que en 2012 presentaron siete demandas: atención integral de todos los casos, con un programa urgente de búsqueda; atracción por parte de la Fiscalía General de la República de todas las investigaciones por desaparición en el país; crear un censo de personas ausentes a nivel nacional; instaurar en la FGR una subprocuraduría para los desaparecidos; establecer un protocolo de investigación homologado para todo el país en casos de desaparición; impulsar un programa de atención integral para todos los familiares de las víctimas de ese delito; y que el Estado mexicano acepte todas las recomendaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para Desapariciones Forzadas, las cuales hasta ahora no se han cumplido.

Los colectivos lamentaron que a lo largo de casi una década han pasado por el poder tres partidos políticos distintos y ninguno ha dado una respuesta integral a estos casos ni han llevado ante la justicia a los responsables. El Estado mexicano, por su indolencia y omisión, es responsable de esta tragedia humanitaria , dijeron.

Silvia Ortiz de Sánchez, de Coahuila, busca a su hija Estefani desde el 5 de noviembre de 2004. Por más de 16 años ha reclamado justicia sin respuesta. Las autoridades de sexenios atrás, además del actual, son indolentes. Los gobiernos han hecho crecer nuestro dolor y nos hacen a un lado. No nos escuchan. Pero vamos a seguir luchando .