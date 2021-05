R

egularmente se piensa que los empresarios más poderosos del mundo no tienen límites para invertir sus recursos. Al vivir en un ámbito de libertad y de mercado, se cree que las decisiones se realizan exclusivamente tomando como referencia la calidad y el precio del producto y que la política no influye.

Sin embargo, el caso de Carlos Slim, el empresario más poderoso de México, muestra que las decisiones que toma tienen un alto componente político y geoestratégico, para satisfacer los intereses de Washington.

El ex embajador de Estados Unidos en México Chris Landau lo dejó muy claro en una reciente conversación con diplomáticos: Una de las peores experiencias que tuve (como embajador en México) fue decirle a Carlos Slim que no debía hacer el (negocio de la red) 5G con Huawei .