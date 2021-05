Agregó que hay quienes desaparecieron hace 15 años y otros casos son muy recientes, pero en la mayoría de las indagaciones no hay avances ni pistas. Esta caravana representa la esperanza de localizar a nuestros seres queridos , indicó Sánchez.

La activista Martha Pablo Cruz reprochó durante la movilización que Oaxaca no cuenta con una comisión estatal de búsqueda, y lamentó que Rubén Vasconcelos, titular de la Fiscalía General del Estado de 2017 a 2021, asegurara que no había desaparecidos en la entidad y que él no tenía reportes al respecto, por lo que exigió al actual fiscal, Arturo Peimbert, atender la situación y ayudar a las víctimas a encontrarse con sus familias.

El Colectivo Siempre Vivos de Chilapa, Guerrero, dio a conocer que seis años después de haberse conformado, los gobiernos estatal y federal no han hecho justicia a parientes de los más de 500 desaparecidos durante aproximadamente una década en los municipios de Chilapa de Alvarez, Zitlala y José Joaquín de Herrera, la mayoría indígenas nahuas.

José Díaz, coordinador del grupo, recordó “los hechos del 9 al 14 de mayo de 2015 (cuando unos 300 hombres armados tomaron Chilapa y desaparecieron a 30 personas). La misma PGR (Procuraduría General de la República), hoy Fiscalía General, tomó el caso, llevó a cabo una investigación y libró 25 órdenes de aprehensión, pero ninguna se ha cumplido”.

Destacó que su colectivo espera justicia, mientras pasa por tiempos de dolor, de tristeza, de coraje .

Por su parte, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social calificó de incapaz a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por incurrir en omisiones en las pesquisas sobre la desaparición de Mayela Álvarez, secretaria técnica de la maestría en antropología social de la institución, sucedida hace nueve meses.

Carlos García, Martín Sánchez, Jorge A. Pérez, Sergio Ocampo, Héctor Briseño y Yolanda Chio