Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 11 de mayo de 2021, p. 9

Así crecí es el primer acercamiento de Jos Macías al cine, y aunque es su debut como realizador, el también productor jalisciense lleva ya varios años trabajando profesionalmente en el medio audiovisual. Por eso, cuando José JB Castro le propuso dirigir la historia que escribió, Macías inmediatamente aceptó.

“En el momento en que me preguntaron ‘¿quieres dirigir la película?’, ni siquiera me quise poner mis moños”, contó Macías. Aquella misma filosofía está reflejada en el nombre de su productora independiente, El Chiste Es Hacer, que se ha dedicado a producir videos de una buena parte de los músicos urbanos de Guadalajara.

El guion no es nada complicado, no es que hayamos descubierto el hilo negro, pero es bien honesto. Yo lo he vivido y he visto cómo otros lo han vivido , explicó el director de Así crecí. La cinta narra la historia de Beto, un joven de bajos recursos que ve en el rap y sus rimas una oportunidad para expresarse y hacer una carrera.