Martes 11 de mayo de 2021, p. a12

Roma. Los tenistas Kei Nishikori y Serena Williams levantaron la voz para enfrentar el peor escenario en los Juegos Olímpicos; la estadunidense incluso dio a entender que no irá a Japón si los protocolos de seguridad no permiten la entrada de su pequeña hija. En tanto, en Tokio el líder del principal partido opositor, Yukio Edano, afirmó que no era prudente la realización de la justa en medio de otro estado de emergencia que se prolongó a finales de mes por la pandemia y el COI confirmó la cancelación de la visita de Thomas Bach al país nipón.

Nishikori duda que el COI y los organizadores locales tengan un plan efectivo para encarar los cientos o miles de casos de coronavirus durante la cita veraniega.