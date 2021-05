Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 11 de mayo de 2021, p. a10

La mayoría de quienes amamos el futbol estamos un tanto insatisfechos, queremos que vuelva el ascenso y descenso y que prevalezca el espíritu deportivo. Que (los dueños) no vengan a tratar de sorprendernos con inventos supuestamente de vanguardia, porque lo fundamental, lo básico es y será lo deportivo , señaló Mario Trejo, directivo que hizo bicampeón a Pumas.

Como cada fin de torneo, los propietarios celebrarán una reunión al concluir el Guardianes 2021. Trejo comentó: Hay mucha gente que ha ingresado al futbol con una visión de buscar más y más en el tema económico, lo cual es válido y comprensible, pero todo ese beneficio debe estar sustentado en un muy buen plan deportivo, éste es el que te va a dar el resultado económico, no al revés. Que no se equivoquen .

Consideró que la final de la llamada Liga de Expansión entre Morelia y Tepatitlán carece de interés o de atractivo al no existir ascenso. “¿Cuál fue el propósito de desaparecer la Liga de Ascenso?: que se fortalecieran las economías de los equipos –eso dijeron–, pero le quitaron el sabor deportivo.

“Entiende uno que hubo situaciones de carácter económico que no se cumplían; sin embargo, no es suficiente razón. También señalaron que buscaban potenciar el surgimiento de jugadores, pues no, porque eso es trabajo de fuerzas básicas y siempre han surgido nuevos ídolos incluso con descenso… No lo pongan de pretexto”.