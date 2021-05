Alejandra Ortiz Castañares

Martes 11 de mayo de 2021, p. 3

Florencia. Dante murió en Ravena en septiembre de 1321. Su exilio forzado generó dos paradojas inverosímiles: la primera, una obra maestra de la literatura universal: la Commedia, escrita en los casi 20 años de vida errabunda. La segunda, el rescate de su memoria de la misma ciudad que lo expulsó.

La exposición Honorable y antiguo ciudadano de Florencia: el Bargello por Dante, que abre hoy al público y permanecerá hasta el 8 de agosto en el Museo Nacional del Bargello, es el homenaje que rinde Florencia a su ciudadano más ilustre, en la conmemoración del 700 aniversario de su muerte.

La muestra, curada por Luca Azzetta, Sonia Chiodo y Teresa de Robertis –profesores los tres de la Università degli Studi di Firenze– cuenta a través de 40 manuscritos tópicos el modo en que Florencia se reapropió de Dante Alighieri en tan sólo 25 años posteriores a su muerte.

La difícil relación entre ambos se limó con la elaboración de manuscritos, en particular de la Commedia, que en Florencia –señaló Azzetta, en conferencia de prensa– fue un libro perfectamente comprendido. La gente se reconoció no sólo en la lengua, sino en los personajes que citaba, porque los conocía .

Dante, profundamente herido por la expulsión de su ciudad, renegó de ella al morir. Sin embargo, sus dos hijos, Pietro y Iacopo, regresaron a Florencia, llevando consigo el manuscrito original, el cual, si bien se perdió, se transmitió gracias a las copias. No se sabe cómo se inició este proceso, pero los volúmenes existentes del poema, a finales del mismo decenio de su muerte, eran cuantiosos.

Los curadores han querido mostrar de qué manera la enorme demanda por la Commedia detonó un fenómeno único en la historia de la literatura italiana, pues en un cuarto de siglo –según De Robertis– Florencia se volvió la capital mundial del libro . Se generó una actividad frenética empezando por los copistas (que eran los notarios), así como los artistas que los ilustraban. Si bien sobreviven en una mínima parte, hoy se tienen identificados unos 70 ejemplares y unos 30 copistas.

Boccaccio, el gran divulgador de Alighieri