César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 10 de mayo de 2021, p. 12

Ciudadanos colombianos que viven en México marcharon del Monumento a la Revolución a la embajada de Colombia, en protesta por las personas fallecidas y desaparecidas durante las recientes manifestaciones en ese país y en reclamo al cese del abuso policial.

Al grito de ¡Paren la matanza!, unos 60 manifestantes caminaron por Paseo de la Reforma donde corearon consignas mientras ondeaban banderas colombianas.

Algunos cargaban pancartas donde se leían mensajes como Soñar un país distinto no puede costarnos la vida , Los amenazaron diciendo que si salían los mataba el Covid-19 y los terminó matando el Estado , La verdadera pandemia es el uribismo , Colombia, no te mereces ese gobierno y El pueblo colombiano no está sólo, hermanos colombianos estamos con ustedes; lejos, pero con el corazón en casa , entre otras.

En la sede diplomática, un grupo de mujeres que pintaron su cuerpo de rojo simulando sangre realizaron un performance tirándose en el suelo representando a los colombianos asesinados. Asimismo, pasaron listas a los caídos y guardaron un minuto de silencio para cerrar con un bloque de aplausos.