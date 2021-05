Apuntó que con relación a los picos más altos de contagios en diciembre y enero pasados, actualmente hay una franca reducción total de 83 por ciento en la ocupación hospitalaria. Pero esto no significa que debamos bajar la guardia con las medidas preventivas .

Durante la conferencia sobre la situación de la pandemia en el país, Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles de la dependencia, informó que el sábado se suministraron 198 mil 480 dosis, por lo que la campaña de vacunación continúa avanzando.

Y es que si bien una parte de la población ya está vacunada, hay muchos otros que no, por lo tanto los riesgos persisten, resaltó.

Más allá de la vacunación y de la fecha, las medidas deben mantenerse. Estar vacunado no significa que no pueda haber infección, incluso sin presentarse la enfermedad grave, quizá el resto de las personas con quienes convive no esté inmunizado y pueden contagiarse. La idea es cortar la cadena de contagio.

Al ser interrogada en torno a la mortalidad materna ligada al Covid-19, indicó que 40 por ciento de los fallecimientos entre mujeres embarazadas y puérperas, en lo que va de 2021 hasta el domingo de la semana pasada, se debe a la enfermedad y suma 133 decesos.

Refirió que desde el inicio de la pandemia se han analizado a más de 53 mil mujeres en estas condiciones como posibles casos de Covid-19, de las cuales 29.6 por ciento (15 mil 968) han resultado positivas al coronavirus.

Al igual que entre estas mujeres, remarcó Nucamendi, en otros sectores de la población se han elevado las causas de muerte por Covid-19, pues es algo que sucede cuando se presenta una epidemia. Adelantó que mañana se dará a conocer información referente a la vacunación entre embarazadas y puérperas.