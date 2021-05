Los especialistas también comentaron que las afectaciones mencionadas se presentan en individuos que, por las complicaciones graves de la infección, requirieron de intubación y es posible que se manifiesten en quienes hayan tenido cuadros menos severos. Respecto de los primeros, Rojas Sosa señaló que otras complicaciones relacionadas con la intubación orotraqueal son parálisis de cuerdas vocales, infecciones en la garganta y formación de lesiones tumorales por la presencia del tubo, como los granulomas.

Indicó que ante la presencia de éstos y otros síntomas, lo recomendable es acudir con el médico, quien realizará un diagnóstico preciso con apoyo de estudios de imagen para observar el estado que tiene la vía respiratoria (laringofaringoscopía o nasolaringofibroscopía).

Resaltó que cuando el paciente no fue intubado, los problemas de la voz y deglución no se presentan como una secuela de Covid-19; sin embargo, pueden surgir por un daño a los nervios que coordinan el movimiento de la laringe. Entonces, si un paciente respira o habla mientras come, el alimento podría ir hacia la laringe y sufrir una sensación de ahogamiento y tos, o cuando llega hasta el pulmón de manera repetida, puede desarrollar neumonía.